Ворота на Восток или пустые фантазии? Есть ли у Новосибирска шанс стать экономической столицей РФ

Сиб.фм опросил чиновников и общественников Новосибирска о возможности города стать третьей столицей России.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев сообщил в беседе с «Лентой.ру», что Новосибирск может стать экономической столицей России. В качестве преимуществ депутат отметил, что здесь располагается Сибирское отделение Академии наук, а также то, что это крупный город-миллионник.

«Столица — это место, где сосредоточены все рычаги управления страной. Поскольку вряд ли когда-либо ее перенесут из Москвы, это также связано с большими затратами. Однако можно рассмотреть возможность сделать Новосибирск экономической столицей. Сделать экономическую столицу — это, значит, отправить туда Министерство промышленности и экономики для того, чтобы все нити экономические тянулись именно в тот город, который мы, так сказать, окрестим экономической столицей», — сказал Арефьев.

Это высказывание прокомментировали общественники и чиновники Новосибирска.

Бывший вице-мэр города Анна Терешкова рассказала, что давно говорит о столичности Новосибирска. По ее мнению, главный город страны должен находиться непосредственно в середине, где во все уголки России будет примерно одинаковый маршрут, а также возможность приехать на соревнования или на форумы.

«Я недавно имела такую возможность, в том году, участвовать на форуме во Владивостоке. Разговаривала с жителями и с общественниками: «Вы вообще в Москву летаете?» Они отвечали: «Нет, мы не долетаем». Получается разрыв очень большой даже физически, а до Новосибирска они спокойно летают. Потому что город, в том числе, является более доступной транзитной территорией. Новосибирск в сегодняшней ситуации, по моему мнению, как в свое время Санкт-Петербург стал воротами в Европу, он может стать воротами на Восток», — заявила Терешкова корреспонденту Сиб.фм.

Она добавила, что все маршруты, в том числе и транспортные, и логистические, проходят через Новосибирск. Терешкова считает, где есть место экономической столице, там могут и будут развивать другие столичные функции.

Бывший губернатор Новосибирской области и советник главы региона Андрея Травникова Виктор Толоконский рассказал, что подобные заявления нужно рассматривать упрощенно. Перенос столичных функций вряд ли сейчас возможен, так как стране предстоит решить сложные задачи. Поэтому, он считает, что это больше стратегическая идея.

Он уточнил, что подобные высказывания о том, что Новосибирск должен стать третьей столицей, появляются с особой периодичностью. Толоконский выделил три составляющих стратегии города. Во-первых, развитие науки, образования, культуры и наукоемкой экономики. У Новосибирска уникальная концентрация научно-образовательного потенциала, и на этой основе современные сферы производства и жизнедеятельности в Новосибирске будут развиваться быстрее и эффективнее. Этому надо способствовать, считает он.

Во-вторых, Новосибирск — особый транспортно-логистический центр, находится в центре развитых промышленных городов. В городе крупнейший аэропорт и железнодорожный узел. Отсюда начинаются пути в Китай и на Восток, в страны Центральной Азии. Необходимо развивать массовые производства, чтобы здесь сконцентрировался налоговый потенциал, отсюда развозили грузы во все части страны и за рубеж.

В-третьих, Новосибирск должен стать центром управления как государственными, так и бизнес-функциями. Есть научно-образовательная база, позволяющая готовить специалистов высокого уровня. Удобный часовой пояс для принятия управленческих решений. Есть высокая концентрация транспортных коммуникаций, благодаря которым можно легко улететь в любой город Сибири и Дальнего Востока. В то же время можно легко добраться до Москвы для контакта с государственными и бизнес-структурами, сосредоточенными в столице, но управлять из Новосибирска.

Толоконский привел в пример СГК, у которой весь бизнес сосредоточен в Сибири. И пока в столице люди только просыпаются и идут на работу, то здесь рабочий день уже подходит к концу.

«Всегда говорил: держите в Москве представительство, но центр здесь. Со всех сторон выгоднее, вы экономите на издержках, здесь зарплаты будут ниже, чем в Москве. Вы получите более квалифицированный персонал. Есть такое свойство управления, когда не только нужно смотреть информацию, передавать ее, но еще нужно передавать энергию, нужно чувствовать психологическое состояние сотрудников, с которыми ты коммуницируешь. Для этого необходимо как можно более конкретное общение, обсуждение. Сделать в Новосибирске это проще», — говорит Толоконский.

Он добавил, что главное для укрепления столичных функций — качественное улучшение уровня благоустройства, качества жизни новосибирцев. Чтобы в городе были отремонтированные дороги, лучшие школы, медицинские центры, университеты. Это должно быть первичным, если этого не делать сейчас, вряд ли можно ожидать стратегических изменений в будущем. Город должен быть максимально привлекательным для жизни, говорит советник губернатора Новосибирской области.

Виктор Толоконский считает, что усиление столичных функций должно происходить постепенно. Можно предложить государственным компаниям открыть свои представительства в новосибирском научном центре. Это повысит научный и технологический уровень работы компаний и привлечет их лидеров в регион. Даст дополнительный импульс для развития научных институтов, университетов, школ и культурных учреждений.

Необходимо шаг за шагом идти к этой роли, потому что Новосибирск, по мнению Толоконского, является крупнейшим и сильнейшим потенциальным центром развития в азиатской части России за Уралом с самым качественным транспортным коммуникационным потенциалом.

Депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов также подтвердил, что разговоры о столичности города возникают не в первый раз. В том состоянии, в котором сейчас находится Новосибирск, он не готов к таким функциям. Антонов добавил, что не всегда, например, есть возможность на достойном уровне принять какие-то делегации с учетом состояния дорог в городе.

«Для начала надо у Министерства промышленности и экономики спросить, хотят ли они переехать в Новосибирск и чем они тут будут заниматься. Поэтому надо, наверное, делать все постепенно, говоря о таких вещах, серьезно взвешивать целесообразность, готовность и тот эффект, который мы от этого получим. В настоящий момент это все в «пустые фантазии», — рассказал Ростислав Антонов корреспонденту Сиб.фм.

Депутат Госдумы Ренат Сулейманов заявил корреспонденту Сиб.фм, что у Новосибирска есть хороший потенциал, так как его считают третьим городом страны, есть развитая сфера экономики, промышленности, существует оборонно-промышленный комплекс. Он является самым большим городом за Уралом, где пересекаются различные торговые пути, и имеет хорошие шансы для продолжения экономического развития.

«Потенциал у Новосибирска есть большой для развития Академии наук, образования, кадров, разных отраслей экономики», — прокомментировал Сулейманов.

Председатель регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» Игорь Салов рассказал, что для самих жителей столичность Новосибирска очень актуальна. Но, по сути, город уже имеет определенные функции. Например, в Новосибирске находится офис полпреда президента по СФО, Академгородок, аэропорт с международными рейсами.

Он вспомнил, что примерно в 2010 году, когда он еще являлся депутатом городского совета и председателем комиссии по предпринимательству, на одной из сессий обсуждалась возможность сделать Новосибирск городом федерального значения, но сразу же возник ряд вопросов. Тем не менее, тема волнует людей до сих пор. Например, в своем телеграм-канале Игорь Салов создал опрос о возможном столичном Новосибирске. Большинство проголосовали за то, чтобы сделать город главным в стране.

Салов отметил, что Новосибирск находится по географическому положению на перекрестье, что является реальным преимуществом. Здесь расположен Академгородок, но необходимо это развивать и пользоваться. Новосибирцы должны прочувствовать на себе это «движение вверх».

Салов привел в пример Казань, которая воспользовалась «маркетингом территории» и за 10–15 лет город смог превратиться в мегаполис будущего, где хотят жить и работать. У него есть своя «фишка» — центр «Ислама», куда приезжают многие делегации, проводятся форумы и создаются совместные предприятия.

По его мнению, Новосибирск тоже должен разработать свою «фишку».

«Давайте сначала станем столицей Сибири по праву. В данный момент это звание постепенно отбирает Омск, Красноярск. Появились конкуренты. Ранее мы по всем параметрам обыгрывали Нижний Новгород, Екатеринбург, Ростов. Они все сейчас лучше нас по нескольким показателям. И наш главный конкурент — Красноярск — он тоже вырывается вперед, это может закончиться печально», — подытожил Игорь Салов.