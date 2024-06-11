«Теперь ты в Небесной Хоккейной Лиге»: под Новосибирском умер 12-летний хоккеист

В Бердске Новосибирской области простятся с 12-летним хоккеистом.

В Бердске Новосибирской области умер 12-летний хоккеист «Кристалла» Макар Кириенко 8 июня. Об этом сообщили на официальной странице клуба.

Одноклубники спортсмена и тренерский состав поделились, что Макар был лучшим защитником СФО сезона 2023-2024 и отличным хоккеистом.

«Сегодня перестало биться сердце Макара. Добрый, отзывчивый, надежный парень так рано ушел от нас. Три дня он боролся за жизнь, как три периода в хоккее. Он ярко жил, ярко играл, но ушел спокойно... Мы всегда будем тебя любить и помнить! Теперь ты в Небесной Хоккейной Лиге! Играй повыше нас красиво, как ты умеешь, и получай удовольствие от хоккея! Ты всегда с нами! Твой номер 10 навсегда останется за тобой в нашей команде!», — говорится в группе.

Церемония прощания с Макаром состоится сегодня, 11 июня, в Бердске на улице Солнечная, 11А/1 с 14:00 до 15:00. Все желающие могут помочь родителям ребёнка.

Знакомые парня заявили, что Макар страдал хронической болезнью, но все медкомиссии на спортивные мероприятия проходил спокойно. Однако в клубе попросили не делать никаких выводов до официальной версии случившегося.

«Давайте дождемся официальной версии и не будем надумывать», — попросило руководство клуба.