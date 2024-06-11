Толоконский оценил возможность сделать Новосибирск экономической столицей России

Бывший губернатор Новосибирской области, советник главы региона Виктор Толоконский поделился мнением о том, может ли наш город стать третьей столицей РФ.

Экс-губернатор Новосибирской области и советник главы региона Андрея Травникова Виктор Толоконский рассказал, что подобные заявления следует рассматривать с учетом текущих обстоятельств. Перенос столичных функций в настоящее время маловероятен, поскольку перед страной стоят сложные задачи. Поэтому, по его мнению, это скорее стратегическая идея. Он подчеркнул, что подобные заявления о том, что Новосибирск должен стать третьей столицей, звучат с определенной периодичностью.

Виктор Толоконский обозначил три ключевых направления стратегии развития города. Первое из них — это развитие науки, образования, культуры и наукоемкой экономики. Новосибирск обладает уникальной концентрацией научно-образовательного потенциала, и на его основе современные сферы производства и жизнедеятельности будут развиваться быстрее и эффективнее, считает он.

Во-вторых, Новосибирск — это особый транспортно-логистический центр. Здесь находится крупнейший аэропорт и железнодорожный узел, откуда начинаются пути в Китай, на Восток и в страны Центральной Азии. Развитие массовых производств в Новосибирске позволит сконцентрировать здесь налоговый потенциал и обеспечить возможность развозить грузы во все части страны и за рубеж.

В-третьих, Новосибирск должен стать центром управления: здесь есть научно-образовательная база для подготовки специалистов высокого уровня и удобный часовой пояс для принятия управленческих решений. Также в городе есть высокая концентрация транспортных коммуникаций, и легко можно улететь в Москву для контакта с государственными и бизнес-структурами.

Толоконский привел в пример СГК, у которой весь бизнес сосредоточен в Сибири. И пока в столице люди только просыпаются и идут на работу, то здесь рабочий день уже подходит к концу.

«Всегда говорил: держите в Москве представительство, но центр здесь. Со всех сторон выгоднее, вы экономите на издержках, здесь зарплаты будут ниже, чем в Москве. Вы получите более квалифицированный персонал. Есть такое свойство управления, когда не только нужно смотреть информацию, передавать ее, но еще нужно передавать энергию, нужно чувствовать психологическое состояние сотрудников, с которыми ты коммуницируешь. Для этого необходимо как можно более конкретное общение, обсуждение. Сделать в Новосибирске это проще», — сообщил Толоконский корреспонденту Сиб.фм

Он добавил, что для укрепления столичных функций главное — качественное улучшение уровня благоустройства, качества жизни новосибирцев: лучшие дороги, школы, медицинские центры, университеты. Если не делать этого сейчас, вряд ли можно ожидать стратегических изменений в будущем. Город должен быть максимально привлекательным для жизни.

Виктор Толоконский полагает, что расширение столичных функций должно происходить последовательно. Можно порекомендовать государственным компаниям открыть свои офисы в Новосибирском научном центре. Это поспособствует повышению научного и технологического уровня работы компаний и привлечет их руководителей в регион. Такой шаг послужит дополнительным стимулом для развития научных институтов, университетов, школ и учреждений культуры.

Необходимо шаг за шагом идти к этой цели, ведь Новосибирск, по мнению Толоконского, крупнейший и сильнейший потенциальный центр развития в азиатской части России с самым качественным транспортным коммуникационным потенциалом.