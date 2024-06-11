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В Академгородке Новосибирска выгорел автобус

Фото: «Новосибирск с огоньком» / Telegram

В сети появились фотографии транспортного средства.

В Telegram-канале «Новосибирск с огоньком» читатели делятся информацией о выгоревшем автобусе, в качестве доказательств — фото с места событий. На снимке выгоревшее транспортное средства, рядом — машины «пожарной», а также неизвестный молодой человек, который случайно попал в кадр.

Подробностей об инциденте нет, в пресс-службе МЧС информацию о возгорании на данный момент не предоставили.

Фото В Академгородке Новосибирска выгорел автобус 2Ранее стало известно, как в День России будут работать банки, почта, МФЦ, больницы в Новосибирске.

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Дарья Лапина
Журналист

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