В четырех районах Новосибирска отключат горячую воду

На две недели отключат горячую воду в четырех районах города.

По данным сайта Сибирской генерирующей компании, в Новосибирске продолжаются гидравлические испытания на теплосетях, из-за чего в период с 17 по 29 июня пройдет отключение горячей воды.

Будут задействованы несколько улиц сразу в четырех районах Новосибирска.

Заельцовский район: улицы Линейная, от ул. Нарымская-Плановая в сторону реки Обь, Тимирязева, Жуковского, Плановая, Переездная, Холодильная, Сухарная, Союза Молодежи, Ельцовская, Д. Ковальчук, Галущака.

Железнодорожный район: улицы Железнодорожная, 1905 года, Красноярская, Бурлинская, Нарымская, Обдорская, Сибирская, Иркутская, Салтыкова-Щедрина, Советская, Челюскинцев, Омская, Ленина (от Железнодорожной до пл. Гарина-Михайловского).

Центральный район: Кольцова, Достоевского, Некрасова, Пушкина, Гоголя, Карамзина, Крылова, Ермака, Державина, Ломоносова, Фрунзе, Лермонтова, Журинская, Романова, Потанинская, Ядринцевская, Трудовая, Орджоникидзе, Селезнева, Ипподромская, Татарская, О. Жилиной, Семьи Шамшиных, Каменская, Мичурина, Красный проспект, Советская (от Писарева до Вокзальной магистрали), Депутатская (от Каменской до Военной), Щетинкина (от Каменской до Военной), М. Горького (от Каменской до Военной), Чаплыгина (от Каменской до Ипподромской), Октябрьская (от Каменской до Ипподромской), Коммунистическая (от Каменской до Ипподромской), Военная, Серебренниковская (от Горького до Депутатской).

Дзержинский район: Партизанская, Красина, Гоголя, Кошурникова, Фрунзе, А. Лежена, Бориса Богаткова (от Кошурникова до Национальной), Национальная.