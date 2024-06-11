В Новосибирске 15 и 16 июня прогнозируют жару до +30 градусов

В выходные, 15 и 16 июня, в Новосибирске ожидается жаркая погода с температурой воздуха до +30 градусов.

Как сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр, во второй декаде июня в Новосибирске наконец-то настало настоящее лето. Даже сегодня, 11 июня, температура воздуха была вполне комфортной — до +21 градуса днем. Однако уже в четверг, 13 июня, прогнозируется повышение температуры до +28 градусов.

Согласно прогнозу погоды от «Яндекс.Погоды», в среду, 12 июня, в День России ожидается теплая погода с температурой воздуха до +20 градусов. Однако есть вероятность небольшого дождя с грозой.

В четверг температура воздуха поднимется до +27 градусов днем. Такой же прогноз на пятницу.

А вот на выходных, 15 и 16 июня, температура может достичь отметки +30 градусов.

Похожий прогноз дает сервис Gismeteo. Ожидается, что пик потепления придется на выходные, а со следующей недели температура снова опустится до +17 градусов.

Напомним, что новосибирским дачникам будет легче добираться до своих участков благодаря нацпроектов.