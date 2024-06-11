В Новосибирске назначили новую начальницу управления предпринимательства мэрии

В мэрии назначили новую начальницу управления предпринимательства.

Светлана Руськова стала новой начальницей управления предпринимательства мэрии Новосибирска. Об этом сообщили на сайте мэрии города.

Биография

Светлана Руськова родилась в Купино Новосибирской области. Окончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление» (менеджер). Второе образование получила в НГУЭУ по направлению «Инноватика».

В период с 2019 по 2021 год Светлана Руськова руководила структурным подразделением АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области».

С 2021 года работала начальником отдела по связям с общественностью «Новосибирского областного фонда поддержки науки и инновационной деятельности».

Напомним, что известно о начальнике департамента правовой и кадровой работы Сергее Копырине