В Новосибирске образовались большие пробки из-за нерабочего светофора

Светофор не работает уже два дня.
В Новосибирске на перекрестке Жуковского образовались большие пробки из-за светофора, который не работает уже два дня. Об этом рассказал источник Сиб.фм.
«Два дня подряд пробки достигают 2-5 километров. Сегодня все люди поехали за город, потому что завтра выходной. Огромная пробка образовалась от площади Калинина», — рассказал источник.
За два дня светофор до сих пор не починили. Известно, что регулировщика также не поставили.
Ранее Сиб.фм сообщал, что с 15 июня в Новосибирске запретят парковку на улице Александра Чистякова.