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Авто общество

В Новосибирске образовались большие пробки из-за нерабочего светофора

Фото: Сиб.фм

Светофор не работает уже два дня.

В Новосибирске на перекрестке Жуковского образовались большие пробки из-за светофора, который не работает уже два дня. Об этом рассказал источник Сиб.фм.

«Два дня подряд пробки достигают 2-5 километров. Сегодня все люди поехали за город, потому что завтра выходной. Огромная пробка образовалась от площади Калинина», — рассказал источник.

За два дня светофор до сих пор не починили. Известно, что регулировщика также не поставили.

Фото В Новосибирске образовались большие пробки из-за нерабочего светофора 2

Фото В Новосибирске образовались большие пробки из-за нерабочего светофора 3

Ранее Сиб.фм сообщал, что с 15 июня в Новосибирске запретят парковку на улице Александра Чистякова.

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Игорь Кириченко
Журналист

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