В Новосибирске образовались большие пробки из-за нерабочего светофора

Светофор не работает уже два дня.

В Новосибирске на перекрестке Жуковского образовались большие пробки из-за светофора, который не работает уже два дня. Об этом рассказал источник Сиб.фм.

«Два дня подряд пробки достигают 2-5 километров. Сегодня все люди поехали за город, потому что завтра выходной. Огромная пробка образовалась от площади Калинина», — рассказал источник.

За два дня светофор до сих пор не починили. Известно, что регулировщика также не поставили.

Ранее Сиб.фм сообщал, что с 15 июня в Новосибирске запретят парковку на улице Александра Чистякова.