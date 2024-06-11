сегодня
11 июня, 10:04
пробки
5/10
погода
+21.5°C
курсы валют
usd 88.99 | eur 95.63
сегодня
11 июня, 10:04
пробки
5/10
погода
+21.5°C
курсы валют
usd 88.99 | eur 95.63
сегодня 09:18
Авто общество

В Новосибирске самокатчик попал под колеса Volkswagen

Фото: ACT-54

37-летний самокатчик попал в больницу после ДТП.

В пресс-службе ГАИ Новосибирска сообщили, что вчера вечером 37-летний самокатчик влетел в легковой автомобиль и получил серьезные травмы. ДТП произошло в Октябрьском районе городе.

По предварительным данным, мужчина 1987 года рождения двигался по улице Восход и у дома №24 столкнулся с автомобилем Volkswagen Golf. За рулем хэтчбека в момент столкновения находился 29-летний водитель.

В результате мужчина пострадал и был доставлен в больницу, а машина получила серьезные повреждения.

Напомним, что рост возгораний в автомобилях и жилых секторах отметили в Новосибирской области

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в