В Новосибирске самокатчик попал под колеса Volkswagen

37-летний самокатчик попал в больницу после ДТП.

В пресс-службе ГАИ Новосибирска сообщили, что вчера вечером 37-летний самокатчик влетел в легковой автомобиль и получил серьезные травмы. ДТП произошло в Октябрьском районе городе.

По предварительным данным, мужчина 1987 года рождения двигался по улице Восход и у дома №24 столкнулся с автомобилем Volkswagen Golf. За рулем хэтчбека в момент столкновения находился 29-летний водитель.

В результате мужчина пострадал и был доставлен в больницу, а машина получила серьезные повреждения.

Напомним, что рост возгораний в автомобилях и жилых секторах отметили в Новосибирской области