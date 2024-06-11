В Новосибирске вводят режим повышенной готовности из-за провала на Большевичке

На улице Большевистской, в районе пересечения с улицей Добролюбова, обнаружен провал.

В связи с обнаружением провала на улице Большевистской в Новосибирске, мэрия приняла решение о временном ограничении движения на данном участке. Об этом заявил вице-мэр Олег Клемешов на аппаратном совещании.

По его словам, сегодня департамент по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям подготовит режим повышенной готовности в районе пересечения улиц Добролюбова и Большевистской, в районе «Снежной мили». Пока неясен масштаб провала, поэтому планируется его огородить, а завтра провести вскрытие для определения обстоятельств.

Мэрия уже провела выездное совещание с застройщиком, администрацией Октябрьского района и профильными службами, в результате чего будет осуществлено сужение проезжей части на улице Большевистской.

Ранее Сиб.фм сообщал, что с 15 июня в Новосибирске запретят парковку на улице Александра Чистякова.