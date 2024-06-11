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Авто общество

В Новосибирске задержали 37 пьяных водителей

Фото: Сиб.фм

Рейдовые мероприятия по выявлению водителей в состоянии опьянения прошли в Новосибирске.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области, в период с 7 по 10 июня текущего года проводились рейдовые мероприятия по выявлению водителей в состоянии опьянения, в результате которых было задержано 37 человек.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске самокатчик попал под колеса Volkswagen.

Также напомним, что рост возгораний в автомобилях и жилых секторах отметили в Новосибирской области.

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Валерия Митрохина
Журналист

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