В Новосибирской области благодаря нацпроекту станет проще добираться до дачных участков

В 2024 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Новосибирской области запланировано привести в нормативное состояние 244 км дорог и 2,1 тыс погонных метров мостов. Всего запланировано провести дорожные работы на 101 объектах. Работы ведутся под контролем регионального минтранса.





Среди объектов ремонта в текущем дорожно-строительном сезоне дороги, ведущие к садовым товариществам и дачам. Эти дороги пользуются большой популярностью с ранней весны до поздней осени.



Одним из таких объектов стал участок дороги «Советское шоссе». Здесь в этом году отремонтируют 2,7 км дороги. Отрезок проходит вдоль дачных и садовых некоммерческих товариществ Планета, Элитное-М, Калинка, Дружба и других.



«При планировании объектов ремонта на дорожно-строительный сезон мы всегда учитываем интересы жителей. Множество дорог проходит до дачных участков, СНТ, где люди проводят большую часть лета. Именно поэтому их востребованность в летнее время возрастает», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.



Напомним, в 2023 году по нацпроекту БКД отремонтировали улицу Софийскую в Советском районе. Общая протяженность объекта ремонта — 3,5 км. Улица ведет к пляжам «Бумеранг», «У моря Обского» и к множеству дачных участков.



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