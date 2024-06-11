В вузе Новосибирска ввели дисциплину по сборке и пилотированию дронов

Дисциплину по сборке и пилотированию дронов ввели в СибГУТИ.

В Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики открыли новую обучающую дисциплину для студентов, которая включает в себя освоение навыков программирования, пилотирования и сборки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу университет.

По словам старшего преподавателя кафедры радиотехнических систем Романа Воробьева, студенты, пройдя обучение по БПЛА, становятся наставниками для студентов младших курсов.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирские ученые создают высокочастотные импульсные лазеры