Водитель скорой помощи избил автомобилиста на проезжей части в Новосибирске

В Новосибирске полиция начала проверку после избиения водителем скорой помощи автомобилиста.

В Новосибирске на перекрестке в Ленинском районе произошел конфликт между водителем скорой помощи и водителем седана, который мешал ему проехать. Инцидент случился сегодня утром, 11 июня, около 10:30. Видеозапись происшествия была опубликована в Телеграм-канале «ACT-54».

Очевидцы сообщили, что на Бетонном переезде водитель скорой помощи физически попытался объяснить другому водителю, что он имеет преимущественное право движения в данной ситуации на дороге.

На кадрах видно, что на машине скорой помощи были включены мигающие маячки, и слышен звук сирены. Водитель скорой помощи сначала ударил несколько раз по окну седана, затем открыл дверь и избил ногами автомобилиста.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали корреспонденту Сиб.фм, что в отделении полиции зафиксировали инцидент, начата проверка. Однако в ведомстве добавили, что заявлений от пострадавшего не поступало.