Житель Новосибирска похвастался внушительным уловом в реке Каргат

Сибиряк поделился фотографией вместе с добычей.

Лето в текущем году не особо балует жителей и гостей города. Солнце сменяется градом, град — дождем, а после снова солнце... В период, когда можно провести время на солнце, многие предпочитают отправиться на природу. Среди них оказался и сибиряк Денис Петрунин. Молодой человек поделился в сети кадром с уловом, а также взвесил добычу... Оказалось, немного не мало — пять килограммов.

«Хорош, красавчик», — пишет один из пользователей сети.

«Вааау! Вот это улов», — добавляет второй.

«Парень, завидую белой завистью. Хотя нет, не белой, черной», — иронизирует третий.

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