Жители Кедровой получили то, за что боролись: как выглядит новый элитный район у Заельцовского бора

Новый премиум-квартал удивил даже тех, кто был против строительства.

Около двух лет назад жители улицы Кедровой возмутились появлению нового квартала по соседству, опасаясь агрессивной застройки престижного комплекса высотками. Но девелопер реализовал один из лучших проектов премиального жилья: 5-8-этажные дома гармонично вписались окружающую природу.

Места для строительства жилых домов больше не осталось, и в элитном районе навсегда сохранится уединенная атмосфера в окружении природы.

У вас есть последний шанс приобрести эксклюзивную недвижимость — девелопер объявил старт продаж заключительного дома!

«Новый Кедровый» — новая версия премиальной жизни

Вместе с переездом в этот район ваша жизнь перейдет на следующий, качественно лучший уровень. Созданный комфорт и эстетичные пространства соответствуют мировым стандартам и потребностям самых взыскательных жителей города. Авторская архитектура, изысканный двор-парк, интерьеры как в пятизвездочных отелях, собственная независимая котельная, собственная мультифункциональная инфраструктура — всё это делает проект схожим с топовыми предложениями в сфере недвижимости.

Локация будет развиваться и дальше: муниципалитетом уже зарезервированы земельные участки под строительство школы и детского сада.

Уникальный дизайн и архитектурная изысканность

Квартал состоит из трех домов в неоклассическом стиле, удаленных друг от друга. Первое впечатление производит архитектура зданий. Сложно не влюбиться в изящные линии и пастельные бежевые оттенки домов в окружении насыщенной зелени растений. Закруглённые декоративные балконы и эркеры придают проекту еще большую выразительность. Вечером фасады зданий украшает подсветка.

Интерьеры класса люкс

«Новый Кедровый» поражает не только внешним видом домов, но и внутренней обстановкой. Интерьеры подъездов напоминают люксовые отели мира: австрийская краска, бельгийский ковролин, итальянская фурнитура, приглушенный свет. Особого внимания заслуживают двери: каждая квартира встречает жителей полотном изумрудного цвета с бархатным покрытием soft-touch.

Закрытый двор с атмосферой цветущего сада

Придомовые пространства отвечают мировым трендам девелопмента и удивляют даже самых искушенных. При выходе из дома, вы словно оказываетесь в цветущем саду, где сплетаются воедино комфорт и красота. Деревья и кустарники разных форм и размеров создают яркие композиции круглый год. Изысканная трехарочная колоннада с пешеходным фонтаном на входе производят должное впечатление — такое встречается только в топовых проектах luxury-сегмента.

«Новый Кедровый» — для детей

Здесь для детей всех возрастов создали насыщенную среду: качели-гнезда, зеленый лабиринт, двухэтажный экокомплекс с веревочным парком и скалодром, песочницу и даже свой мини-огород. Интерес к новым площадкам долго не угаснет! На ежедневных прогулках дети будут становиться сильнее, крепче, выносливее и найдут новых друзей.

Многофункциональный ритейл прямо в вашем доме

В первом доме «Нового Кедрового» уже открылись супермаркет, аптека, кофейня и пункт выдачи заказов OZON. Вскоре во втором доме начнут работать еще 16 высококачественных сервисов, которые заботливо решат любые запросы жителей. Новые, но в то же время необходимые — они будут отличаться от функционирующих и создавать разнообразие для резидентов.

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Льготная ипотека и другие выгодные способы покупки

Условия стремительно меняются: С 1 июля Центробанк увеличит процент по льготным программам. Для ипотеки с господдержкой ставка вырастет с 8 до 12%. Недвижимость можно взять не только в ипотеку, застройщик предлагает беспроцентную рассрочку и удобный trade-in.

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Квартал премиум-класса «Скандиа.Новый Кедровый»

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