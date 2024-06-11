Жители Новосибирска проголосовали за благоустройство Инюшенского бора

За благоустройство Инюшенского бора проголосовали новосибирцы.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале сообщил, что 1,21 тысяча новосибирцев проголосовало за благоустройство Инюшенского бора.

“Большинство новосибирцев считают, что на территории нужно убрать сухостой и сделать компенсационные посадки хвойных деревьев”, — рассказал мэр.

Он также уточнил, что за проект обновления бора с установкой "разнообразных элементов благоустройства" проголосовало 947 горожан и за вариант с минимальным набором элементов благоустройства свои голоса отдали 150 человек.

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