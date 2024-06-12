Бузова, Покров и Варвара: кто выступит на Дне России в Новосибирске

Стало известно, кто из звезд выступит на Дне России 2024 в Новосибирске.

День России 12 июня в Новосибирске начнут отмечать в 10:00. В парках города прозвучит праздничная аудиопрограмма «Пою тебе, моя Россия» (0+). Ее можно будет услышать в «Березовой роще», Заельцовском парке, парке имени Кирова, парке «У моря Обского», «Сосновом бору», Центральном парке, на Михайловской набережной, в Затулинском парке, Первомайском сквере, в «Бугринской роще».

Центром празднования станет Михайловская набережная, где в 11 утра начнется семейный фестиваль «Новосибирский БегоХод».

В 12:00 на набережной пройдет концертная программа, в рамках которой выступят Екатерина Гусева и Варвара, группа «Республика», а также творческие коллективы и солисты города и области. Концерт завершится выступлением «Айвазовский оркестра».

В парке «Арена» пройдет фестиваль «Блогеры России» (0+). Вход бесплатный, начало запланировано на 14:00. В нем примут участия Ольга Бузова, Аня Покров, Адель Вейгель, BITTUEV.