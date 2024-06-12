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общество

Бывший вице-мэр Новосибирска Терешкова сообщила, что город может стать "третьей столицей"

Фото: Сиб.фм

Анна Терешкова прокомментировала, может ли Новосибирск стать "третьей столицей".

В беседе с журналистами Сиб.фм бывший вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала, что город географически очень удобно расположен и имеет доступ ко всем регионам страны, что также способствует развитию транспортной инфраструктуры.

По словам Анны Терешковой, ей удалось пообщаться с местными жителям на форуме во Владивостоке, которые рассказали, как редко посещают столицу страны из-за большого расстояния.

“Получается, что расстояние очень большое, даже физически, а до Новосибирска они спокойно летают. Потому что город, в том числе, является более доступной транзитной территорией", — добавила она.

Напомним, что для набережной от Димитровского моста в Новосибирске зарезервировали землю

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Валерия Митрохина
Журналист

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