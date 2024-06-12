Давка за автографом и крики фанатов: в Новосибирске выступление Ольги Бузовой прошло с аншлагом. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Новосибирске сегодня, 12 июня, праздновали День России.

Одним из главных событий стало выступление певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Ее концерт прошел на площадке «Блогеры России».

Редакция Сиб.фм публикует фоторепортаж с концерта известной телеведущей.

Также в ходе концерта Бузова призналась, что собирается выходить замуж и рожать детей исключительно в России.

Во время концерта сотрудники новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» вышли на сцену и подарили певице футболку с ее фамилией.

После концерта Ольга Бузова вышла к фанатам и провела с ними автограф сессию.