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общество

Давка за автографом и крики фанатов: в Новосибирске выступление Ольги Бузовой прошло с аншлагом. ФОТОРЕПОРТАЖ

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске сегодня, 12 июня, праздновали День России.

Одним из главных событий стало выступление певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Ее концерт прошел на площадке «Блогеры России».

Редакция Сиб.фм публикует фоторепортаж с концерта известной телеведущей.

Фото Давка за автографом и крики фанатов: в Новосибирске выступление Ольги Бузовой прошло с аншлагом. ФОТОРЕПОРТАЖ 2

Фото Давка за автографом и крики фанатов: в Новосибирске выступление Ольги Бузовой прошло с аншлагом. ФОТОРЕПОРТАЖ 3

Фото Давка за автографом и крики фанатов: в Новосибирске выступление Ольги Бузовой прошло с аншлагом. ФОТОРЕПОРТАЖ 4

Фото Давка за автографом и крики фанатов: в Новосибирске выступление Ольги Бузовой прошло с аншлагом. ФОТОРЕПОРТАЖ 5

Фото Давка за автографом и крики фанатов: в Новосибирске выступление Ольги Бузовой прошло с аншлагом. ФОТОРЕПОРТАЖ 6

Фото Давка за автографом и крики фанатов: в Новосибирске выступление Ольги Бузовой прошло с аншлагом. ФОТОРЕПОРТАЖ 7

Также в ходе концерта Бузова призналась, что собирается выходить замуж и рожать детей исключительно в России.

Фото Давка за автографом и крики фанатов: в Новосибирске выступление Ольги Бузовой прошло с аншлагом. ФОТОРЕПОРТАЖ 8

Фото Давка за автографом и крики фанатов: в Новосибирске выступление Ольги Бузовой прошло с аншлагом. ФОТОРЕПОРТАЖ 9

Фото Давка за автографом и крики фанатов: в Новосибирске выступление Ольги Бузовой прошло с аншлагом. ФОТОРЕПОРТАЖ 10

Фото Давка за автографом и крики фанатов: в Новосибирске выступление Ольги Бузовой прошло с аншлагом. ФОТОРЕПОРТАЖ 11

Фото Давка за автографом и крики фанатов: в Новосибирске выступление Ольги Бузовой прошло с аншлагом. ФОТОРЕПОРТАЖ 12

Фото Давка за автографом и крики фанатов: в Новосибирске выступление Ольги Бузовой прошло с аншлагом. ФОТОРЕПОРТАЖ 13

Во время концерта сотрудники новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» вышли на сцену и подарили певице футболку с ее фамилией.

Фото Давка за автографом и крики фанатов: в Новосибирске выступление Ольги Бузовой прошло с аншлагом. ФОТОРЕПОРТАЖ 14

Фото Давка за автографом и крики фанатов: в Новосибирске выступление Ольги Бузовой прошло с аншлагом. ФОТОРЕПОРТАЖ 15

После концерта Ольга Бузова вышла к фанатам и провела с ними автограф сессию.

Фото Давка за автографом и крики фанатов: в Новосибирске выступление Ольги Бузовой прошло с аншлагом. ФОТОРЕПОРТАЖ 16

Фото Давка за автографом и крики фанатов: в Новосибирске выступление Ольги Бузовой прошло с аншлагом. ФОТОРЕПОРТАЖ 17

Фото Давка за автографом и крики фанатов: в Новосибирске выступление Ольги Бузовой прошло с аншлагом. ФОТОРЕПОРТАЖ 18

Фото Давка за автографом и крики фанатов: в Новосибирске выступление Ольги Бузовой прошло с аншлагом. ФОТОРЕПОРТАЖ 19

Фото Давка за автографом и крики фанатов: в Новосибирске выступление Ольги Бузовой прошло с аншлагом. ФОТОРЕПОРТАЖ 20

Фото Давка за автографом и крики фанатов: в Новосибирске выступление Ольги Бузовой прошло с аншлагом. ФОТОРЕПОРТАЖ 21

Фото Давка за автографом и крики фанатов: в Новосибирске выступление Ольги Бузовой прошло с аншлагом. ФОТОРЕПОРТАЖ 22

Фото Давка за автографом и крики фанатов: в Новосибирске выступление Ольги Бузовой прошло с аншлагом. ФОТОРЕПОРТАЖ 23

Фото Давка за автографом и крики фанатов: в Новосибирске выступление Ольги Бузовой прошло с аншлагом. ФОТОРЕПОРТАЖ 24

Фото Давка за автографом и крики фанатов: в Новосибирске выступление Ольги Бузовой прошло с аншлагом. ФОТОРЕПОРТАЖ 25

Фото Давка за автографом и крики фанатов: в Новосибирске выступление Ольги Бузовой прошло с аншлагом. ФОТОРЕПОРТАЖ 26

Фото Давка за автографом и крики фанатов: в Новосибирске выступление Ольги Бузовой прошло с аншлагом. ФОТОРЕПОРТАЖ 27

Фото Давка за автографом и крики фанатов: в Новосибирске выступление Ольги Бузовой прошло с аншлагом. ФОТОРЕПОРТАЖ 28

Фото Давка за автографом и крики фанатов: в Новосибирске выступление Ольги Бузовой прошло с аншлагом. ФОТОРЕПОРТАЖ 29

Фото Давка за автографом и крики фанатов: в Новосибирске выступление Ольги Бузовой прошло с аншлагом. ФОТОРЕПОРТАЖ 30

Фото Давка за автографом и крики фанатов: в Новосибирске выступление Ольги Бузовой прошло с аншлагом. ФОТОРЕПОРТАЖ 31

Фото Давка за автографом и крики фанатов: в Новосибирске выступление Ольги Бузовой прошло с аншлагом. ФОТОРЕПОРТАЖ 32

Фото Давка за автографом и крики фанатов: в Новосибирске выступление Ольги Бузовой прошло с аншлагом. ФОТОРЕПОРТАЖ 33

Фото Давка за автографом и крики фанатов: в Новосибирске выступление Ольги Бузовой прошло с аншлагом. ФОТОРЕПОРТАЖ 34

Фото Давка за автографом и крики фанатов: в Новосибирске выступление Ольги Бузовой прошло с аншлагом. ФОТОРЕПОРТАЖ 35

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Игорь Кириченко
Журналист

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