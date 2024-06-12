«Дорожное радио» устроит новосибирцам фантастический День города

30 июня «Дорожное радио» поздравит жителей столицы Сибири с Днём города и устроит масштабный музыкальный праздник для зрителей всех возрастов.

В самом сердце Новосибирска гостей весь день ждут увлекательные конкурсы, познавательные мастер-классы, фирменная фотозона, аквагрим, разнообразные интерактивные площадки и, конечно, самая душевная музыка «Дорожного радио»!

На сцене Центрального парка выступят талантливые творческие коллективы, а жемчужиной вечера станет большой сольный концерт Ирины Салтыковой. Знаменитая артистка исполнит все свои главные хиты, под которые невозможно устоять на месте.

Вход на яркий праздник «Дорожного радио», посвящённый 131-летию мегаполиса, — абсолютно бесплатный для всех.

Десятки тысяч радиослушателей традиционно отмечают день рождения любимого города в кругу друзей и близких под хиты «Дорожного радио». Так, в 2023-м масштабные мероприятия с участием отечественных суперзвёзд состоялись в Москве, Перми и Самаре. А в этом году посетить праздничные концерты смогут и жители Новосибирска.

Больше подробностей — в эфире «Дорожного радио», на dorognoe.ru и страницах станции в социальных сетях.

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