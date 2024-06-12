На концерте в Новосибирске Бузова вышла на сцену в закрытом комбинезоне

Сегодня, 12 июня, вечером в парке «Арена» в Новосибирске выступила популярная певица и блогер Ольга Бузова.

На сцену она вышла в закрытом комбинезоне.

В честь Дня России 12 июня в Новосибирске проходит фестиваль «Блогеры России». В рамках фестиваля на сцену вышла Ольга Бузова. Жители города встретили её аплодисментами.

Во время выступления Бузова заявила, что планирует выходить замуж и рожать детей в России.

Помимо Бузовой, в фестивале участвуют блогеры Анна Покров, Мухаммад Биттуев и Адель Вейгель.