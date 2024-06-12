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общество

На концерте в Новосибирске Бузова вышла на сцену в закрытом комбинезоне

Фото: Сиб.фм

Сегодня, 12 июня, вечером в парке «Арена» в Новосибирске выступила популярная певица и блогер Ольга Бузова.

На сцену она вышла в закрытом комбинезоне.

В честь Дня России 12 июня в Новосибирске проходит фестиваль «Блогеры России». В рамках фестиваля на сцену вышла Ольга Бузова. Жители города встретили её аплодисментами.

Во время выступления Бузова заявила, что планирует выходить замуж и рожать детей в России.

Помимо Бузовой, в фестивале участвуют блогеры Анна Покров, Мухаммад Биттуев и Адель Вейгель.

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Игорь Кириченко
Журналист

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