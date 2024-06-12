Певица Ольга Бузова похудела ради выступления в Новосибирске

В Новосибирске сегодня состоится выступление певицы Ольги Бузовой.

В своем Telegram-канале популярная певица Ольга Бузова рассказала, что уже прилетела в Новосибирск, чтобы выступить сегодня в честь празднования Дня России.

Ольга поделилась с подписчиками, что за время перелета и двух суток без сна, она неважно себя чувствует и, к тому же, отекла. Но несмотря на это, певица сразу же принялась к занятиям спортом, чтобы восстановиться.

“Не могу без спорта”, ‒ отметила Ольга Бузова.

Напомним, что в Новосибирске глава Союза отцов решил подарить Бузовой русско-народный сарафан