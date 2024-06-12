Стала известна программа празднования Дня России в Новосибирске

Сегодня пройдет торжественное празднование Дня России по всем города страны.

В Новосибирске подготовили масштабное мероприятие в честь праздника Дня России-2024.

Программа:

В 10:00 — в парках Новосибирска будет звучать праздничная аудиопрограмма «Пою тебе, моя Россия». Услышать ее можно будет в «Березовой роще», «Заельцовском», парке имени Кирова, «У моря Обского», «Сосновом бору», Центральном, на Михайловской набережной, в «Затулинском», «Первомайском, в «Бугринской роще».

В 11:00 – на улице Василия Старощука у Мемориала Защитникам Отечества состоится митинг-концерт и возложение цветов. Центральной площадкой празднования станет Михайловская набережная. Здесь в 11 утра начнется семейный фестиваль «Новосибирский БегоХод».

В 12.00 — на главной сцене Михайловской набережной начнется концертная программа. В рамках тематической концертной программы «Россия – это мы!» для зрителей выступят приглашенные заслуженные артистки Екатерина Гусева и Варвара, группа «Республика», творческие коллективы и солисты Новосибирска и Новосибирской области. Завершит праздничный концерт кавер-группа «Айвазовский Оркестра». В парке «У моря Обского» в это же время сводный хор ОбьГЭС исполнит концерт «Наши песни о главном». Еще один бесплатный праздничный концерт пройдет в ТРК «Эдем».

В 14:00 — в парке «Арена» начнется фестиваль «Блогеры России». Вход на него будет бесплатный, а в город приедут Ольга Бузова, Аня Покров, Адель Вейгель, BITTUEV.

В 16.00 — Новосибирский областной театр кукол покажет спектакль «Как Петрушка врагов побеждал». Также откроется выставка народных ремесленников, готовых поделиться своими знаниями и мастерством.