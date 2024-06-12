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общество

В Новосибирске до 28 июня сузили проспект Дзержинского для замены теплотрассы

Фото: СГК

В общей сложности на этом участке Дзержинского района предстоит уложить 484 метра новых магистральных трубопроводов.

Энергетики в Новосибирске начали работы по замене теплосети на улице Красина.

По данным пресс-службы СГК от 12 июня, на этом участке Дзержинского района планируется уложить 484 метра новых магистральных трубопроводов. Из-за работ временно ограничено движение на проспекте Дзержинского на перекрёстке с улицей Красина до 28 июня.

СГК призвала водителей проявлять осторожность и следовать дорожным знакам.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на пилоне 4 моста в День России установили государственный флаг.

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Игорь Кириченко
Журналист

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