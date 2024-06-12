В Новосибирске на улице Двинская в дом залетела шаровая молния

В дом на улице Двинская залетела шаровая молния.

Как сообщает Infopro54 со ссылкой на слова жителя Новосибирска, в его дом поздно вечером попала шаровая молния.

“Жена была в душе, ребенок в своей комнате, а я разбирал постель и собирался ложиться спать. Вдруг неожиданно услышал грохот на крыше. Жахнуло так, что на полгорода было слышно. Затем что-то пролетело у меня прямо над головой и столкнулось с проводом в комнате. Я думал, что нас начали бомбить. Посыпались камни, штукатурка. На первом этаже сработал пожарный извещатель”, – вспоминает мужчина.

Сибиряк рассказал, что от молнии начался пожар в газовой катальне, тогда он не раздумывая перекрыл газ, чтобы не произошло худших последствий.

Сейчас семья до сих пор пытаются оценить ущерб от редкого природного явления.

Напомним, что в Новосибирской области дожди смыли водопад Карпысак