В Новосибирске опубликованы кадры провала дороги, где вводят режим повышенной готовности

Из-за провала на Большевичке в городе могут ввести режим повышенной готовности.

Вице-мэр Новосибирска Олег Клемешов на аппаратном совещании сообщил об ограничениях на участке в районе пересечения с улицей Добролюбова, где ранее образовался провал. После чего мэрия города провела выездное совещание с застройщиком, администрацией Октябрьского района и профильными службами и приняла решение сузить проезжую часть на улице Большевистской.

Сиб.фм опубликовал снимки с места происшествия.

Напомним, что мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил службам городского хозяйства организовать ежедневный мониторинг состояния дорожного полотна и тротуара, ограничить движение транспорта на участке дороги по улице Большевистской, 14, провести обследование и ремонт ливневой канализации.