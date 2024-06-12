В поселке Новосибирской области вспыхнул частный дом, баня и гараж

Под Новосибирском в поселке произошел пожар.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, в поселке Садовый на улице Производственная, 8, вспыхнул частный дом — огонь охватил и другие постройки территории.

“Огонь полностью уничтожил крышу двухквартирного дома площадью 150 квадратным метров на улице Производственная, 8, а также гараж и баню”, – сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Специалисты также уточнили, что во время пожара никто не пострадал.

Напомним, что в Новосибирске загорелось старинное здание бывшего Военного городка