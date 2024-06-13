Авито Работа и центр «Профессии будущего» объединяют усилия для содействия трудоустройству

Московский центр инновационных кадровых сервисов «Профессии будущего» и платформа для поиска работы и сотрудников «Авито Работа» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Партнерство направлено на оказание комплексной поддержки соискателям в поиске подходящих вакансий, а работодателям — в подборе квалифицированных кадров.

В рамках договоренности стороны будут совместно проводить публичные мероприятия, конференции, презентации и конкурсы, которые будут направлены на формирование у соискателей представлений о рынке труда, ориентации в сферах деятельности российского рынка трудоустройства и многообразии предлагаемых профессий.

Особое внимание будет уделено информированию получателей государственных услуг о действующих в Москве программах активной политики занятости. Партнеры также намерены реализовать дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда в Москве.

Кроме того, партнеры объединят усилия по популяризации востребованных промышленных профессий и привлечению кадров в приоритетные для Москвы отрасли — строительство, производство, транспорт и другие.

Партнеры также намерены координировать взаимодействие с образовательными учреждениями для оказания поддержки выпускникам в начале их профессионального пути.

«Авито Работа создает цифровой продукт, помогающий работодателям и соискателям быстро и эффективно находить друг друга. Партнерство с флагманским проектом московской службы занятости — центром “Профессии будущего” — позволит нам привлечь больше работников в наиболее востребованные сферы деятельности при экспертной поддержке квалифицированных специалистов службы занятости. Только за последний год число предложений о работе на нашей платформе выросло на 57% по сравнению с весной 2023 года. Весной этого года на Авито было размещено более 7 млн активных вакансий. Мы уверены, что наше сотрудничество поможет предприятиям привлечь сотрудников, а соискателям — найти комфортное место работы», — прокомментировал Артем Кумпель, старший управляющий директор Авито Работы.



«Москва предоставляет огромные возможности для развития карьеры. Среди партнеров центра “Профессии будущего” — более трех тысяч работодателей. А наша агрегированная база включает свыше 500 тысяч актуальных вакансий. Важно информировать кандидатов о возможностях, которыми они могут воспользоваться уже сегодня. Для этого мы объединяем усилия с нашими ключевыми партнерами. Один из них — онлайн-платформа “Авито Работа”, совместно с которой мы планируем проводить совместные встречи и мероприятия на площадке нашего центра, чтобы соискатели получили еще больше возможностей для развития своей карьеры и смогли найти работу мечты», — рассказал руководитель Службы занятости населения Москвы и центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов.