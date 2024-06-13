Борец с незаконной рекламой и киосками. Какую пользу принёс Новосибирску чиновник мэрии Олег Хорошунов, заявивший об отставке 13 июня

13 июня стало известно о том, что начальник управления художественного облика мэрии Новосибирска Олег Хорошунов принял решение уйти в отставку. Об этом он сообщил Сиб.фм.

Отставка и новое место работы

Начальник управления художественного облика мэрии города Олег Хорошунов подтвердил свое решение покинуть пост с должности. Он рассказал Сиб.фм о том, какой результат принес своей деятельностью для развития Новосибирска.

«Чего удалось добиться за 3,5 года? Убрать около 1500 незаконных киосков, которые уродовали город, демонтировать более 500 незаконных рекламных конструкций, за аренду которых бюджет не получал ни копейки, сделать сферы нестационарной торговли и рекламы цивилизованнее, увеличить доходы бюджета», — перечислил Олег Хорошунов.

Наиболее значимым управленец отмечает борьбу с недобросовестными участниками рекламного рынка, с которыми он был вынужден решать конфликты, но на благо города.

«Как показывают судебные решения, мы в этой борьбе победили. Как результат, в бюджет города за использование муниципального имущества под незаконные конструкции теперь должно поступить свыше 170 миллионов рублей. Несколько дней назад мы выиграли еще один принципиальный суд, по которому должно быть демонтированы 105 незаконных видеоэкранов», — поделился он.

Несмотря на неожиданный уход, Хорошунов отметил, что не сомневается в дальнейшем развитии Новосибирска, так как сейчас в управлении стоит новая сильная команда.

«Благодарю бывшего мэра города Анатолия Локтя, депутатов Горсовета, представителей правоохранительных органов, судебной власти и предпринимательское сообщество за поддержку, а дельцов и обслуживающих их интересы персонажей – за мотивацию для работы с предельной самоотдачей. Мое будущее место работы – в коммерческой сфере, с рекламной отраслью не связано. Мэрию города покидаю с уверенностью, что город будет и дальше развиваться. В муниципалитет пришла молодая команда, многих я знаю лично, это профессионалы и достойные люди. Любимому Новосибирску – развития, процветания и красоты», — заявил Хорошунов.

Улучшил облик города

В 2020 году Олег Хорошунов возглавил комитет рекламы и информации мэрии Новосибирска, где его главной задачей являлось оптимизировать рынок наружной рекламы так, чтобы не нанести ущерб экономике города, что у чиновника и получилось сделать. Благодаря его работе улицы очистились от визуального мусора, при этом увеличились бюджетные поступления за счет более прозрачных торгов на установку рекламных конструкций​.

Олег Хорошунов также ориентировался и на жителей города — он считал, что неправильно размещенные рекламные конструкции могут создавать помехи для пешеходов и водителей, снижая безопасность на дорогах и тротуарах.

Ранее чиновник заявил, что к наружной рекламе в городе нужно относиться не как к бизнесу, который поможет продвигать предпринимателей, но, в первую очередь, реклама должна помогать новосибирцам, делать их жизнь более комфортной и удобной, при этом не портить внешний вид самого города.

В 2022 году между представителями ООО «Рекламные технологии» (бренд «Дизайнмастер») и управлением художественного облика возник спор из-за отказа компании снять рекламные конструкции в Новосибирске. В результате, благодаря Олегу Хорошунову, мэрия Новосибирска выиграла суд у компании.

Досье

Известно, что Олег Хорошунов был выпускном Новосибирский государственный университет экономики и управления (НИНХ) – там он учился на специальности «антикризисное управление».

После университета Хорошунов проработал в компаниях «Модерн Стафф Лизинг», «Управление жилищно-коммунального хозяйства» и «Динамика».

Также он был помощником депутатов Заксобрания Новосибирской области и Государственной Думы РФ, а в период с 2016 по 2019 год работал начальником отдела по организационному обеспечению деятельности заместителя мэра города Новосибирска. И с 2019 года Олег Хорошунов занимал пост коммерческого директора ООО «ПРОФИТ».