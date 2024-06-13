Когда Курбан-байрам в 2024 году и зачем мусульмане режут баранов — простые ответы на сложные вопросы

Один из двух важнейших праздников для мусульман настанет в ближайшее воскресенье, 16 июня. За день «до» — строгий пост, в сам праздник — стол будет ломиться от угощений.

Мусульмане, проживающие на территории разных населенных пунктов и стран, знают, что совсем скоро состоится один из важнейших религиозных праздников — Курбан-байрам.

На арабском это звучит, как Ид аль-Адха — «праздник жертвы».

Каждый год событие выпадает на разные даты, ведь зависит от исламского лунного календаря — Хиджры. Неизменно в его дате одно — праздник всегда отмечают через 70 дней после окончания Рамадан-байрама. Таким образом, дата Курбан-байрама в 2024 году — воскресенье 16 июня.

Отмечают праздник разное количество дней, в зависимости от государства. Например, в исламских странах празднование может затянуться на две недели, на территории России, как правило, три дня. Таким образом, мусульмане, проживающие в РФ будут отмечать событие до среды 19 июня.

С особой важностью мусульмане подходят к событию. На протяжении семидесяти дней придерживаются поста, а в субботу, 15 июня, пост и вовсе пройдет по всей строгости.

Мусульмане придерживаются правила: «Кто будет держать пост — получит прощение грехов за прошлый год и за будущий год».

Всю ночь мусульмане читают молитвы, Коран. Рано утром отправляются на службу в церковь на коллективное богослужение.

Интересно, что за 20 до праздника мусульмане перестают стричься, бриться, о масштабных застольях и покупке новой одежды, не идет и речи.

В Курбан-байрам принято приносить в жертву мелкий рогатый или крупный рогатый скот. Традиция пошла от пророка Ибрахима. Согласно преданию Аллах велел пророка принести 86-летнему пророку в жертву его же сына. Для пророка наследник был поздним и единственным ребенком, но ослушаться и отказаться не смог, был вынужден согласиться... В последний момент Аллах ниспослал барашка вместо малыша, ответив, что пророк прошел испытание верой. Так и повелось.

Женщины в праздник стараются организовать шикарный стол для своих семей, что касается барашка, которого приносят в жертву. Мясо делят на три части: первую семья забирает себе, вторую —нуждающимся родственникам, третью — беднякам.

Ранее стало известно, что в Новосибирске устроят открытый кинотеатр на празднике в честь Дня города.