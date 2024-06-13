«Мигрантам законы не указ»: в Новосибирске на Хилокском жилмассиве вновь заработали нелегальные кафе после закрытия силовиками

Местные жители микрорайона Хилокский пожаловались на работающие мигрантские кафе, которые закрыли приставы.

В Новосибирске жители Хилокского микрорайона пожаловались на работающие кафе, которые закрыли силовики 11 июня. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщила местная жительница.

Напомним, пресс-служба прокуратуры Новосибирской области сообщила, что сотрудники ведомства, с участием полиции и областного ГУ ФССП, опечатали самовольно возведенное здание, в котором работали кафе с нарушением требований санитарных норм и пожарной безопасности.

«В ходе принудительного исполнения решения суда, пристав-исполнитель опечатал здание и находившиеся в нём 5 объектов общепита, их деятельность прекращена», — говорится в тексте.

Однако местные жители заявили, что на следующий день мигранты продолжили работать в своих кафе, несмотря на запрет.

«Свою работу силовики сделали отлично. Все закрыли, опечатали, проверяли документы у мигрантов. Ребята на жаре четыре часа работали, но только мигрантам законы РФ не указ, как и судебные решения», — возмущается жительница жилмассива.

Помимо этого, жители Хилокского возмутились от полицейских, которые заехали туда на обед.

«Самое позорное то, что мы там увидели полицейских, которые ели в нелегальных кафе. Они плюнули в лицо не только местным, но и своим коллегам, которые работали больше четырех часов, не имея возможности даже присесть отдохнуть», — отметила собеседница.



Также жители пожаловались на антисанитарию в кафе. По их словам, помимо зловонного запаха и грязи, мигранты избавляются от душ животных, просто выбрасывая их в мусорные баки. Так, 13 июня, в паблике во «Вконтакте» «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» выложили фотографию отрубленной головы коровы в помойке.