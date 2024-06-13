На международном экономическом форуме обсудили актуальные вопросы финтеха

На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прошла сессии «Банки или маркетплейсы: чей финтех круче?». В рамках мероприятия сотрудники «Авито» разобрали самые важные вопросы отросли.

В сессии приняли участие представители банков, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и цифровых платформ. Ведущей выступила Ксения Собчак, известная телеведущая, журналист и общественный деятель.

«Важно понимать, что наша платформа — не маркетплейс, а изначально классифайд. У нас другие пользовательские сценарии использования, поэтому и финтех наш отличается. ДНК сервиса — это сделки между частниками. И мы делаем все, чтобы этих сделок становилось все больше. Финтех, в данном случае, несет прикладную функцию — улучшать пользовательский опыт и делать это максимально нативно», — отметил Иван Гуз.

По его словам, в основе стратегии компании лежат партнерства с как можно большим количеством банков, чтобы клиенту были доступны самые интересные предложения

«Так, у нас полностью партнерская модель как в логистике, так и в финтехе. Мы активно сотрудничаем, например, с "Почтой России", через которую можно сдать и получить товары по всей территории РФ, и есть достаточно интересные технологии, которые позволяют маршрутизировать посылку между разными партнерами», — добавил эксперт.

Он также отметил, что аналогичным образом — в партнерстве с банками организованы безопасная сделка, встроенная в Авито Доставку, и кредитные продукты, запущенные в 2024 году. Кредиты позволили увеличить средний чек покупки в 5 раз. «Мы открыты к расширению партнерств в финтехе», — подытожил Гуз.