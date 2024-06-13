Новосибирец обстрелял фейерверками дом и автомобили

Житель Новосибирска обстрелял фейерверками дом и машины.

Вчера, 12 июня, в Новосибирске на проспекте Дзержинского мужчина начал стрелять фейерверками из окна своей квартиры, расположенной на пятом этаже дома № 10/1. В результате этого были повреждены автомобили, припаркованные на улице.

В телеграм-канале «АСТ-54 Black» очевидцы происшествия опубликовали видео, на кадрах которого видно, как мужчина, голый по пояс, высунулся из окна, после показал неприличный жест и начал стрелять фейерверками в воздух.

В отдел полиции № 5 «Дзержинский» по данному факту поступило заявление.

На место выезжал участковый. В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются.

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