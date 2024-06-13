Новосибирская модель Playboy Елена Перминова поделилась нежным роликом с мужем-миллиардером, который старше ее на 27 лет

Королева подиума пояснила, что им удалось вырваться вдвоем, оставив четверых детей, под присмотром.

Новосибирская модель Playboy Елена Перминова редко показывает совместные фото и видео с мужем на широкую публику. Избранник сибирячки — миллиардер Александр Лебедев, который старше ее на 27 лет. Многие осуждают брак, подчеркивая, что Перминову заинтересовал «кошелек» бизнесмена, его же — ее красота и молодость. Сама Перминова неоднократно подчеркивала, что никакого расчета. Их отношения основаны на любви и взаимопонимании.

Накануне звезда подиума выложила в сеть совместное видео с супругом, наполненное нежностью. Влюбленные держатся за руки, целуются и обнимают друг друга.

«Очень приятно смотреть на вас. Счастья и любви», — написала одна из подписчиц.

«Ух вы очень смелые. Он не побоялся и вы тоже доверились. Без стеснений пошли в путь вместе», — подчеркнула другая, намекая на разницу в возрасте...

Отметилась в комментариях к публикации и Яна Рудковская, отправив влюблённым «сердечко».

«Женщину, которую любят, выглядит именно так», — резюмировала одна из интернет-пользовательниц.

Ранее Ольга Бузова со сцены в Новосибирске рассказала, где будет выходить замуж. Телезвезда предстала перед публикой в закрытом наряде после скандала в Уфе.