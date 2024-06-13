Новосибирская область вошла в топ-5 России по вводу жилья в мае

В мае 2024 года Новосибирская область заняла пятое место среди российских регионов по строительству новых квартир в многоквартирных домах и их общей площади.

В этот период было введено в эксплуатацию 30 многоквартирных домов с общим числом квартир в 3,51 тысяч и площадью 166,76 тысяч квадратных метров. Эту информацию предоставил аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев в Telegram-канале «РОП | Рейтинги, Оценки. Прогнозы», проанализировав данные Единого ресурса застройщиков.

Первое место по вводу жилья в России в мае заняла Москва, где было сдано в эксплуатацию 15 объектов с общим числом квартир в 11,98 тысяч и площадью 600,14 тысяч квадратных метров.

На втором месте оказалась Свердловская область с 33 новыми домами, в которых расположено 8,12 тысяч квартир общей площадью 345,71 тысяч квадратных метров.

Московская область заняла третье место с 15 домами и 4,96 тысяч квартир площадью 220,37 тысяч квадратных метров, а Башкирия на четвертом месте с 16 домами, 46,4 тысячами квартир и площадью 182,75 тысяч квадратных метров.

Аналитик Сергей Николаев отмечает, что большая часть жилых комплексов, вводимых в эксплуатацию, была спроектирована в прошлом году, на пике продаж. Тем не менее, на фоне общей динамики страны, регион продемонстрировал значительный прирост.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области стоимость посуточной аренды домов выросла на 12% за год.