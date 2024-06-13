Новосибирская учительница полгода ходила с огромной дырой во рту после похода к стоматологу

Сибирячка не могла нормально есть и дышать, ей отказались помогать врачи, за исключением единственного, который и спас.

28-летняя Диана Владимировна рассказала «MASH Siberia» свою историю, которая произошла после похода к стоматологу. Обычное желание вырвать больной зубы привело к страшным последствиям... Через месяц рана, где ранее находился зуб, не зажила.

Попытки «залатать» отверстие куском щеки тоже не помогли, стоматологи предложили использовать кусок нёба, но Диана отказалась. Гарантий, что поможет не было. Полгода девушка ходила с дырой из носа в рот.

Она призналась, что не могла нормально дышать и есть. Начались проблемы со всей пищеварительной системой, врачи при этом за решение вопроса не брались. Только один медик согласился, который и спас сибирячку, вернув к нормальной жизни.

Девушка обратилась к следователям: она намерена добиться наказания для медика, который вырывал ей зуб.

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