Новосибирскую юмористку Татьяну Лазареву* объявили в розыск

Телеведущая давно покинула Россию, вместе с младшей дочерью живет в Испанию.

Татьяна Лазарева* в июле 2022 года попала в список иноагентов, сейчас же стало известно,что юмористку объявили в розыск. Карточка с её фотографией и данными появилась на сайте МВД.

Напомним, что из России Лазарева уехала еще до СВО. Она живет вместе с младшей дочерью в Испании. Зарабатывает с помощью мастер-классов, участии в различных западных проектах. С мужем-иноагентом Михаилом Шацом* в разводе, у них двое дочерей. От первого брака у Татьяны Лазаревой сын Степан, он также живет вне России.

Татьяна Лазарева* начало СВО встретила в Киеве, там была по работе. Позже высказалась с критикой в адрес российских властей.

Татьяна Лазарева* признана иноагентом на территории РФ.

Михаил Шац признан иноагентом на территории РФ.

Ранее Ольга Бузова со сцены в Новосибирске сказала, где будет выходить замуж. Телезвезда предстала перед публикой в закрытом наряде после скандала в Уфе.