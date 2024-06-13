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общество

Новосибирцев приглашают на экскурсию, посвященную сексу и публичным домам

Фото: Густаво Зырянов

Пикантная прогулка по городу раскроет сибирякам необычные нюансы из жизни «ночных бабочек».

Жители Новосибирска знают историю города, владеют информацией об известных личностях, почетных жителях города. Но есть места и личности с удивительной судьбой, не настолько очевидные на первый взгляд, тоже касается и мест. Энтузиасты с большим удовольствием собрали информацию по разным направлениям, одно из них коснулось пикантной стороны города... Экскурсия посвящена сексу: развитию публичных домов в России и Новосибирске.

Авторы проекта расскажут про первые бордели в городе, и о том, что происходило в дореволюционном Новониколаевске. Дата ближайшей экскурсии 22 июня, подробную информацию можно найти в паблике «Миллион километров».

Ранее стало известно, что в Новосибирске устроят открытый кинотеатр на празднике в честь Дня города.

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Дарья Лапина
Журналист

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