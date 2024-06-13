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общество

Президент РФ присвоил уроженцу Новосибирской области звание генерала

Фото: mil.ru

Владимир Путин присвоил уроженцу Новосибирской области Андрею Марушкину звание генерала.

На портале правовой информации разместили указ, в котором говорится о том, что уроженцу Новосибирской области Андрею Марушкину президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил звание генерала.

Известно, что сейчас Марушкин руководит военной базой Российской Федерации в Таджикистане. Ранее он командовал отдельным мотострелковым соединением Центрального военного округа, расположенным в Самарской области.

Напомним, что президент присвоил прокурору Новосибирской области Бучману звание генерал-лейтенанта

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Валерия Митрохина
Журналист

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