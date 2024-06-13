Сервис онлайн доставки назвал топ самых популярных категорий товаров на маркетплейсах у сибиряков

Кроме продуктов питания на первом месте по популярности у жителей большинства регионов Сибири оказались товары для животных.

Мегамаркет фиксирует кратный рост спроса на товары с маркетплейса в регионах Сибири. В первые пять месяцев 2024 года общий объем оборота товаров вырос в 2,5 раза, а количество выкупленных товаров – в 1,5 раза год к году.

В лидерах по обоим показателям Новосибирская область, Омская область и Красноярский край. При этом самые высокие темпы роста оборота зафиксированы в Омской области (3,2 раза), Алтайском крае (2,9 раза) и Томской области (2,8 раза).

Маркетплейс также выяснил – какие группы товаров сибиряки заказывают чаще всего. В целом по Сибири лидируют товары для кошек и собак, на втором месте — косметика и парфюмерия, на третьем — товары для новорожденных. Такая картина наблюдается в Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской областях, Красноярском крае и Хакасии. В республиках Тува и Алтай на первом месте косметика и парфюмерия. В Алтайском крае канцелярия оказалась популярнее товаров для детей, а в Туве посуду заказывают чаще, чем товары для животных.

Максим Волков, заместитель председателя Сибирского банка Сбера:

«Маркетплейсы стали неотъемлемой частью современной торговли, предоставляя удобную платформу для продавцов и покупателей. Кратный рост объемов продаж в частности через нашу площадку подтверждает востребованность платформы всеми участниками процесса – от производителя до покупателя. Роль маркетплейсов в торговле будет продолжать расти, способствуя в том числе развитию малого и среднего бизнеса, предоставляя им доступ к широкой аудитории потенциальных клиентов».