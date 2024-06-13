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общество

Стали известны сроки сдачи инфекционной больницы в поселке Новосибирской области

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Стало известно, когда сдадут инфекционную больницу в поселке Садовом Новосибирской области.

В Новосибирске сдвинули сроки открытия новой инфекционной больницы в поселке Садовом. Изначально планировалось, что больницу введут в эксплуатацию до 1 июня 2024 года.

На сегодняшний день строительство подходит к концу, строительная готовность объекта составляет 97%. После того как строительство будет завершено, предстоит пройти несколько этапов согласования в различных государственных органах. Также необходимо получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и лицензию на осуществление медицинской деятельности.

Ожидается, что инфекционная больница будет введена в эксплуатацию летом 2024 года. Однако строительство затянулось, поэтому была проведена претензионная работа. За срыв сроков проектирования больницы подрядчик был вынужден выплатить неустойку в размере 5 миллионов рублей из областного бюджета.

Напомним, что густой туман накрыл Новосибирск.

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Нина Раневская
Журналист

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