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наука

Ученые из Новосибирска нашли мощный источник метана

Фото: Сиб.фм

Мощный источник метана нашли в Сибири.

Как сообщила пресс-служба Новосибирского государственного университета, на материалах коллег из Югорского госуниверситета сибирские ученые впервые изучили на масс-спектрометре пробы болотного газа и выяснили, что в болотах Западной Сибири есть мощный источник метана.

Исследование было проведено в Академгородке в Центре коллективного пользования "Ускорительная масс-спектрометрия НГУ-ННЦ".

"Впервые на ускорительном масс-спектрометре производился радиоуглеродный анализ метана, выделенного из проб болотного газа, которые были взяты научными сотрудниками Югорского государственного университета из сипов (естественные выходы газа на поверхность – ред.) болот Ханты-Мансийского автономного округа", — говорится в сообщении.

По данным специалистов, впервые открытые выходы газа были найдены еще в начале 2000-х годов в 25 километрах от Ханты-Мансийска в виде заводи в ручье, из которых активно поднимались пузыри, насыщенные метаном.

Специалисты в Новосибирске успешно извлекли болотный газ, подали его на графитизатор и получили графитовые мишени. Работа над его анализом продолжалась на протяжении всего года. В итоге однозначно подтвердилась "болотная" гипотеза происхождения и транспортировки метана.

Напомним, что в центре СКИФ в Новосибирске начался монтаж оборудования

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Валерия Митрохина
Журналист

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