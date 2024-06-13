В Новосибирске чиновник мэрии Олег Хорошунов подтвердил отставку

Олег Хорошунов сообщил об уходе из мэрии Новосибирска.

Начальник управления художественного облика Новосибирска Олег Хорошунов подтвердил Сиб.фм информацию о том, что он завершает работу в мэрии города.

«Я принял решение закончить работу в мэрии Новосибирска», — сообщил чиновник.

Он также подвел итог своей работы за 3,5 года.

«Чего удалось добиться за 3,5 года? Убрать около 1500 незаконных киосков, которые уродовали город, демонтировать более 500 незаконных рекламных конструкций, за аренду которых бюджет не получал ни копейки, сделать сферы нестационарной торговли и рекламы цивилизованнее, увеличить доходы бюджета», – поделился Олег Хорошунов.

По его словам, наиболее важным стало «противостояние с недобросовестными участниками рекламного рынка», в борьбе которой мэрия города оказалась в выигрышной позиции.

«В бюджет города за использование муниципального имущества под незаконные конструкции теперь должно поступить свыше 170 миллионов рублей. Несколько дней назад мы выиграли еще один принципиальный суд, по которому должно быть демонтированы 105 незаконных видеоэкранов. Уверен, последующие ценовые торги на законное право их установки также позволят привлечь в бюджет города дополнительные сотни миллионов рублей», – отметил чиновник.

Олег Хорошунов поблагодарил коллег за совместную работу, а Новосибирску пожелал дальнейшего развития и процветания.

Известно, что 28 июня 2024 года будет последний рабочий день Хорошунова в мэрии Новосибирска.