В Новосибирске на набережной ускорят мобильное и интернет-соединения

К сезону цветения многолетников МТС улучшила связь на Михайловской набережной. По данным компании обновления оборудования одномоментно пользоваться интернетом и голосовой связью смогут на 25% больше абонентов, чем ранее.

Первые недели лета в Новосибирске каждый год отмечаются цветением многолетников. Фотографии с прекраснейшими цветами украшают социальные сети сибиряков ежегодно.

Однако, когда огромное количество человек единовременно используют сеть, она начинает немного замедляться. Основная цель компании сделать так, чтобы новосибирцы смогли оставаться на связи даже во время прогулок и пикников на набережной, за счёт включения LTE в разных диапазонах, что обеспечит передачу данных и голоса при работающей функции VoLTE.

«Новую базовую станцию на Михайловской набережной мы установили рядом со сценой. В выходные дни к этому оборудованию одномоментно подключаются до 600 пользователей. Однако надо понимать, что парк обслуживают и другие станции. Возможности новой мы закладывали в том числе и под обеспечение массовых мероприятий. На набережной традиционно проводят много праздников и фестивалей. Например, парк — одна из площадок Дня города. Поэтому, разумеется, здесь необходима стабильная связь и хороший интернет. И мы рады обеспечить комфорт жителей города», — комментирует директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.