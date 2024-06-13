В Новосибирске на работу центра беспилотников в Новосибирской области выделят 126 млн руб

На работу центра беспилотников в Новосибирской области выделят 126 миллионов рублей.

Как сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на главу департамента информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области Сергея Нешумова, в период с 2024 по 2026 год на работу автономной некоммерческой организации «Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Новосибирской области» будет выделено 126,32 миллионов рублей.

«В областном бюджете Новосибирской области на содержание и обеспечение деятельности АНО «НПЦ БАС НСО» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 63 160,4 тыс. рублей, в том числе в 2024 году — 15 665,6 тыс. рублей, в 2025 году — 23 156,7 тыс. рублей; в 2026 году — 24 338,1 тыс. рублей», — пояснил Сергей Нешумов.

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