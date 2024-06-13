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В Новосибирской области мошенники обманули пенсионерку на 150 тысяч рублей

Фото: Сиб.фм

В Новосибирской области мошенники обманным путем украли у пожилой женщины 150 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, в производстве Ордынского МСО СУ СК России по региону находится уголовное дело по обвинению местного жителя в мошенничестве.

В ходе расследования было установлено, что обвиняемый и другие неустановленные лица обманным путем получили от потерпевшей почти 150 тысяч рублей. Они сообщили ей по телефону ложную информацию о том, что ее родственница попала в ДТП и нуждается в лечении. Пенсионерка, поддавшись обману, передала мошенникам деньги.

В интересах потерявшей прокурор Краснозерского района области направил в суд иск о взыскании с обвиняемого суммы неосновательного обогащения.

Исковые требования были удовлетворены, а потерпевшей выплатили причиненный ущерб.

Напомним, что в Новосибирске на Хилокском жилмассиве вновь заработали нелегальные кафе после закрытия силовиками.

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Нина Раневская
Журналист

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