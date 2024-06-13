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общество проиcшествия

В Новосибирской области приставы взыскали в пользу детей 62 миллиона рублей

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Приставы взыскали в Новосибирской области 62 миллиона рублей в пользу детей.

Судебные приставы Новосибирска отчитались о своей работе по взысканию алиментов. За отчетный период они взыскали 62 миллиона рублей в пользу детей.

Взыскание денежных средств осуществлялось с 27 мая 2024 года.

Сотрудники ФССП арестовали 165 различных позиций имущества. Больше всего было арестовано бытовой техники и электроники. Также в список арестованного имущества вошли 11 автомобилей и 5 объектов недвижимости.

Было вынесено 212 постановлений об ограничении выезда должников из Российской Федерации и составлено 84 протокола об административных правонарушениях.

Также было проведено 295 проверок бухгалтерии организаций, чтобы убедиться, что алименты удерживаются своевременно и в полном объеме.

Напомним, что в Новосибирске чиновник мэрии Олег Хорошунов уходит в отставку.

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Нина Раневская
Журналист

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