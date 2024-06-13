В новосибирской школе 40 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

40 выпускников одной из новосибирских школ сдали ЕГЭ на высший балл.

В физико-математической школе при Новосибирском государственном университете 40 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ.

Как сообщается, в школе был установлен рекорд по количеству выпускников, получивших наивысший балл на ЕГЭ по математике. 29 набрали максимальное количество баллов — 100, а еще 18 получили 99 баллов.

Всего 189 выпускников показали результаты от 80 до 100 баллов.

Всего в СУНЦ НГУ 40 выпускников, которые получили по 100 баллов на ЕГЭ: 29 человек — по математике, семь — по химии, три — по русскому языку и один — по географии. Один из выпускников сдал на 100 баллов сразу два экзамена ЕГЭ. Об этом пишет пресс-служба учреждения.

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