В Первомайском районе Новосибирска заметили косулю

В сообществе «Моя Первомайка» во ВКонтакте написали о косуле, замеченной в Первомайском районе.

Животное заметили 12 июня на пересечении улиц Ошанина и Вересаева. Автор поста опубликовал видео с комментариями и смайликом оленя.

В Министерстве природных ресурсов порталу vn.ru пояснили, что на кадрах изображена не олень, а косуля. Специалисты отметили, что появление косуль в этом районе является нетипичным.

Информация передана инспектору для дальнейшего рассмотрения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске ожидается аномальная жара до +33 градусов.